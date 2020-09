Esposito, la scelta fra Crotone e SPAL. Pinamonti resta all’Inter? – Sky

Sebastiano Esposito Italia Under-21

Esposito è richiesto da Crotone e SPAL, come segnalato in serata (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, fa sapere che l’attaccante classe 2002 potrebbe lasciare il ruolo di quarta punta nell’Inter a Pinamonti, di rientro dal Genoa.

INTRECCIO IN AVANTI – Gianluca Di Marzio conclude il suo punto nerazzurro tornando su Arturo Vidal, dopo il precedente aggiornamento (vedi articolo): «Il giorno giusto non è stato ancora individuato. L’Inter prima deve fare quelle famose cessioni, ma secondo me si farà. Andrea Pinamonti torna all’Inter, potrebbe anche restare a fare la quarta punta. Sebastiano Esposito in uscita: non solo Crotone ma anche SPAL. Potrebbe anche accettare la Serie B, perché c’è la possibilità di fare un campionato da titolare».