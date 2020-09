Esposito in partenza: Inter, c’è la fila. Non...

Esposito in partenza: Inter, c’è la fila. Non solo Genoa: 2 club pronti – Sky

Non solo Genoa per Sebastiano Esposito (qui i dettagli). Il giovane attaccante è pronto a lasciare l’Inter in prestito dopo una buona stagione agli ordini di Antonio Conte. Di seguito le squadre interessate al talento italiano, riportate da SkySport24

UN GIOIELLO IN PARTENZA – Sebastiano Esposito dovrebbe presto lasciare l’Inter a titolo temporaneo dopo una stagione fondamentale per la sua crescita in nerazzurro. Ora il talento ha diverse opzioni per il suo futuro. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza del Genoa, con cui il club milanese ha in piedi molte trattative. In realtà, restano altri due club forti sul calciatore: Crotone e Spal. Vedremo chi avrà la meglio nei prossimi giorni.