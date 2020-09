Godin-Cagliari a tutti i costi, fatta con l’Inter. Ranocchia deve decidere – SI

Diego Godin Inter

Godin al Cagliari è una trattativa che si concretizzerà, secondo Alfredo Pedullà. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, dopo le notizie di serata sull’uruguayano (vedi articolo) ha poi aggiunto che l’Inter ha intenzione di cedere anche Ranocchia. Questo nonostante il difensore sia ancora indeciso.

CHI VA VIA? – Alfredo Pedullà è sicuro di come si concluderà: «L’Inter deve fare Diego Godin in tutti i modi con il Cagliari, perché Godin vuole andare lì. Non ha preso in considerazione altre ipotesi, ha accettato l’offerta del Cagliari: devono mettersi d’accordo i due club su alcuni dettagli. Andrea Ranocchia deve decidere se da grande fare trenta minuti ogni sette partite o andare a giocare al Genoa».