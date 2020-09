Mourinho esclude Ndombele-Inter: “Lui ora importante. L’anno scorso…”

Condividi questo articolo

José Mourinho Tottenham

Mourinho è stato “salvato” da Ndombele, il centrocampista accostato di recente all’Inter che ha risolto Lokomotiv Plovdiv-Tottenham di Europa League allo scadere (vedi articolo). Nella conferenza stampa post partita il tecnico portoghese ha escluso che il francese possa finire sul mercato.

INTER ESCLUSA – Tanguy Ndombele non lascerà il Tottenham. Il francese ha segnato all’85’ il gol vittoria in casa del Lokomotiv Plovdiv, nel secondo turno eliminatorio di Europa League. Gli Spurs perdevano sino a un quarto d’ora dalla fine, poi un rigore con annesse due espulsioni ha avviato il ribaltone. José Mourinho ha spiegato la situazione del centrocampista: «Ndombele è in un processo di evoluzione. Lo scorso anno non c’è riuscito, era in una situazione dove non vedevo progressi. In questo momento si sta allenando molto bene, ha recuperato dal suo infortunio e si sta trovando meglio fisicamente. Questa sera ha dato quello che ci serviva, in questo momento credo in Ndombele. Non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, ma a volte ho avuto dei dubbi sulle sue motivazioni, sulla sua dedizione e sul suo impegno professionale. Abbiamo deciso assieme che stasera non partisse dall’inizio, perché non si sentiva ancora pronto, ma credo che possa essere davvero importante per noi».