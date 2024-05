La Ternana ferma il Bari ai Playout! Carboni decisivo in un episodio

La Ternana riesce a strappare il pareggio ed esce dal San Nicola con il risultato di 1-1 contro il Bari. Franco Carboni, in prestito dall’Inter, ha giocato da titolare e non solo.

TITOLARE – Bari–Ternana, andata dei Playout di Serie B, è finita sul risultato di 1-1. L’Inter ha guardato con attenzione alla partita perché ha giocato un giovane in prestito, ossia Franco Carboni. L’esterno, fratello di Valentin del Monza, è stato titolare per la squadra di Breda ed ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Durante il primo tempo, dopo poco meno di 10 minuti, ha guadagnato il calcio di rigore sbagliato poi da Tiago Casasola. A passare in vantaggio è stato il Bari con Marco Nasti al 59′. All’82’ un ex conoscenza della Serie A, Gaston Pereiro, ha trovato il definitivo gol dell’1-1. Carboni è uscito all’86’. La Ternana arriverà perciò alla gara di ritorno con due risultati su tre per salvarsi. Almeno un pareggio per un altro anno in Serie B.