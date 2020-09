Inter-Carrarese: oggi allenamento congiunto prima della “vera” amichevole

Suning Training Centre Inter

Inter-Carrarese non è una vera e propria amichevole. Oggi si gioca alle 17 ad Appiano Gentile, domani si replica (sul serio) alle 18 al Meazza contro il Pisa. Alla vigilia dell’inizio della Serie A (che per i nerazzurri partirà una settimana dopo) Conte può proseguire il suo lavoro.

MENO DI UNA PARTITA – Inter-Carrarese si giocherà alle ore 17, ma sarà poco più di una sgambata in famiglia. La società ha definito l’incontro un “allenamento congiunto”: nemmeno un’amichevole, come il 5-0 col Lugano di martedì sempre ad Appiano Gentile. Gli ospiti fra una settimana debutteranno in Serie C contro la Pro Patria e hanno appena preso gli ex Primavera Davide Grassini e Thomas Schirò. La partita reale sarà contro il Pisa, dove verrà anche testato il Meazza. Non si tratta di una novità assoluta: già l’anno scorso, più volte, Antonio Conte aveva organizzato questa tipologia di allenamento al Suning Training Centre. Non trattandosi di una vera partita non ci sarà né una diretta TV né uno streaming (in giornata dovrebbe invece arrivare il canale per Inter-Pisa). Pur non essendoci la possibilità di seguire in tempo reale l’incontro Inter-News.it non mancherà con gli aggiornamenti puntuali su Inter-Carrarese, fra cui le formazioni ufficiali, gli aggiornamenti sul risultato e le interviste post partita.