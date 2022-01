Padovan: «Inter, Vecino da trattenere! Infortuni? Alcuni sono da prevenire»

L’Inter stasera scende in campo contro l’Empoli nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia (QUI le ultime). Padovan – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, parla di svariati argomenti, tra i quali la chance di rilancio per Vecino e i rumors di mercato su Dybala

SGAMBETTO – L’Inter è concentrata su campionato e Coppa Italia, ma c’è sempre spazio per il mercato. Giancarlo Padovan commenta i rumors che voglio Giuseppe Marotta sulle tracce di Paulo Dybala: «Se ascoltiamo Marotta, Dybala è un’occasione e non lo è solo per l’Inter. Poi può essere che prenderà qualcosa in meno degli 8 milioni più 2 promessi dalla Juventus e poi non mantenuti, ma magari ha un contratto più lungo. Secondo me la partita con la Sampdoria non ha cambiato nulla, è una persona orgogliosa e continua a stare sulle sue».

NON UN CASO – Padovan dice la sua anche sui tanti infortuni delle avversarie dell’Inter: «Ora dirò una cosa antipatica: l’infortunio muscolare, non quello traumatico, si dovrebbe prevenire. Io penso che sia importante avere un allenatore e soprattutto dei preparatori atletici che sappiano lavorare bene nel medio-lungo periodo».

DA TRATTENERE – Per finire, Padovan parla della quasi certa permanenza di Matias Vecino all’Inter fino al termine della stagione: «Per Vecino ci sono richieste e tentazioni dalla Lazio. Ora non so se il giocatore sia davvero allettato da queste richieste però ci sono. L’Inter si è privata di Stefano Sensi in queste ore (vedi articolo), secondo me fa bene a tenere Vecino perché avere una rosa ampia e profonda è importante per una squadra con tanti obiettivi. L’Inter ha la fortuna e l’abilità di non aver affatto contagiati, quindi penso che debba proseguire sulla strada che ha intrapreso, cioè tenere i giocatori importanti, come lo è Arturo Vidal secondo me. Vecino lo aveva riscoperto anche Antonio Conte a un certo punto della stagione, io lo tratterrei. Direi che quelli in rosa sono da trattenere».