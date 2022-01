Cile, i convocati di Lasarte: c’è Sanchez. Vidal, squalificato, resta

Sono ufficiali i convocati del Cile. Il commissario tecnico Martin Lasarte ha convocato, come era facile aspettarsi, Alexis Sanchez. Non c’è invece Arturo Vidal con il centrocampista che, vista la squalifica a suo carico, rimane a Milano.

CONVOCATI – Il Cile ha reso noti i convocati per le gare valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022 contro Argentina e Bolivia. Il ct Lasarte ha ovviamente chiamato l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez con il numero 7 nerazzurro che dunque volerà oltreoceano per gli impegni.

🇨🇱💯 LA NÓMINA DE #LaRoja 🔜⚽ 😍💪 Estos son los 2⃣9⃣ citados por Martín Lasarte para los partidos por Clasificatoria ante Argentina y Bolivia. 📆 27 de enero, Zorros del Desierto, Calama

📆 1 de febrero, Hernando Siles, La Paz.#VamosLaRoja pic.twitter.com/pCCTHyPNWJ — Selección Chilena (@LaRoja) January 18, 2022

Non ci sarà ovviamente Arturo Vidal. Il centrocampista nerazzurro rimarrà infatti a Milano complice la squalifica di tre giornate rimediata nella scorsa pausa nazionali. La preoccupazione è ovviamente legata a Sanchez che, spesso e volentieri, si è fatto male quando chiamato dal suo Cile.