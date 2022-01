Salernitana, un altro calciatore positivo al Covid-19

Non c’è pace per la Salernitana. La squadra andata in mano pochi giorni fa a Iervolino, nuovo presidente, ha infatti riscontrato un nuovo positivo al Covid-19. Poco fa a comunicarlo è stata la stessa società campana specificando come si tratti di un calciatore.

NOVITA’ – Le acque in casa Salernitana non sembrano calmarsi. Dopo i tanti casi di positività a Covid-19 riscontrati nei giorni scorsi, dopo il ko a tavolino e il -1 in classifica nel match non disputato contro l’Udinese, ora un nuovo positivo al virus. A renderlo noto è la stessa società campana tramite un comunicato ufficiale. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto». Dunque sono otto i componenti della squadra attualmente positivi, di certo non una situazione facile per Colantuono e il suo staff.