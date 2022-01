Capozucca, ds Cagliari: «Nandez? Al momento resta ». Pista Inter chiusa?

Tra poco comincia Sassuolo-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia al Mapei Stadium. Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca che ha fatto il punto su Nahitan Nandez.

MOMENTO – Il nome di Nandez da quest’estate è stato accostato insistentemente all’Inter. Oggi scende in campo da titolare negli ottavi di finale del suo Cagliari con il Sassuolo e ai microfoni di Sportmediaset ha parlato il ds dei rossoblu, Capozucca. Ecco il punto fatto sull’uruguaiano. «Nandez? E’ un giocatore del Cagliari e finché avrà la nostra maglia resterà tale. Il Cagliari sta lottando per la permanenza in Serie A e Nandez è un giocatore importante per noi». Potrebbe essersi chiusa quindi la pista Inter? E’ chiaro che, per salvarsi, un giocatore del suo calibro sia prezioso. Ma davanti ad offerte irrinunciabili e se la volontà del giocatore fosse quella di cambiare aria, il Cagliari potrebbe far poco.

Fonte: Sportmediaset