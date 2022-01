Inter-Empoli, chance rilancio per Vecino e Correa: Lautaro Martinez dal 1′

Inter-Empoli, sfida in programma stasera a San Siro alle ore 21.00 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà una chance importante per molti nerazzurri. Inzaghi, che dovrà fare a meno di Brozovic, farà un ampio turnover (vedi articolo). Prima occasione stagionale per Radu mentre Vecino e Correa possono rilanciarsi

ROTAZIONI – Inter-Empoli è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro e che decreterà chi tra le due squadre potrà approdare ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Roma-Lecce. Simone Inzaghi, reduce dallo 0-0 contro l’Atalanta, farà un ampio turnover contro i toscani di Aurelio Andreazzoli.

DIFESA – Prima occasione stagionale per Ionut Radu, che scenderà in campo dal 1′ al posto di Samir Handanovic: la novità delle novità dato che lo sloveno è in assoluto tra i più impiegati dal tecnico nerazzurro. Davanti a lui un terzetto difensivo inedito ma non troppo: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – In mezzo, con Marcelo Brozovic assente per squalifica, Inzaghi vuole far riposare sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu. Dunque spazio ad Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Matias Vecino: proprio l’uruguaiano, più degli altri due, ha la possibilità di rilanciarsi in vista di una seconda parte di stagione piena di impegni e di una permanenza che sembra ormai certa. Per quanto riguarda le corsie esterne, turno di riposo per Ivan Perisic che verrà sostituito da Matteo Darmian mentre sulla destra agirà Denzel Dumfries.

ATTACCO – In attacco, dopo i pochi minuti contro l’Atalanta, toccherà a Lautaro Martinez in coppia con l’altro argentino nerazzurro, vale a dire Joaquin Correa. L’ex Lazio è chiamato a una prova convincente dopo i deludenti spezzoni di partita contro Juventus e Atalanta. I numeri non sono dalla sua parte ultimamente ma questa è l’occasione giusta per rinascere.