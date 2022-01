Inter-Empoli, turnover per Inzaghi in Coppa Italia: fuori non solo Brozovic

Stasera l’Inter di Simone Inzaghi giocherà a San Siro in Coppa Italia contro l’Empoli con diverse novità: fuori non solo lo squalificato Marcelo Brozovic.

INTER-EMPOLI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, sono diversi i big dell’Inter che potrebbero rifiatare questa sera contro l’Empoli. Sicuramente Marcelo Brozovic per squalifica. Oltre il centrocampista croato potrebbero riposare anche Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. Al loro posto Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. Sul mancino però ci sarebbe qualche dubbio, visto che anche Ivan Perisic dovrebbe partire dalla panchina. Dovrebbe riposare anche Nicolò Barella. Invece Hakan Calhanoglu potrebbe essere in campo dal primo minuto con Roberto Gagliardini ed Arturo Vidal. Infine, per l’attacco, Simone Inzaghi potrebbe scegliere Lautaro Martinez (il Toro è diffidato e, dopo la partita di sabato in campionato, l’Inter è attesa dal derby contro il Milan e la sfida contro il Napoli al rientro dalla sosta) e Joaquin Correa.

Fonte: SportMediaset.it