Inter-Torino, 4 cambi per Inzaghi? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Torino, partita valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 28 aprile alle ore 12.30.

PROBABILE FORMAZIONE INTER-TORINO – Simone Inzaghi potrebbe compiere quattro cambi nella formazione in campo domenica per Inter-Torino rispetto all’XI iniziale a San Siro lunedì scorso per il derby Milan-Inter. La prima novità sarebbe in difesa, dove Stefan de Vrij dovrebbe prendere posto di Francesco Acerbi. L’altro possibile cambio potrebbe essere a centrocampo, dove Davide Frattesi potrebbe sostituire Nicolò Barella. Sulla fascia sinistra invece Tajon Buchanan potrebbe prendere il posto di Federico Dimarco. Infine in attacco Marko Arnautovic potrebbe sostituire Marcus Thuram. A seguire la probabile formazione nerazzurra per il match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 28 aprile aprile alle ore 12.30.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Buchanan; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi