Juric parla alla vigilia di Inter-Torino: il tecnico in conferenza stampa

Juric parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di campionato.

JURIC IN CONFERENZA − Domani, sabato 27 aprile, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Inter-Torino, 34a giornata del campionato di Serie A Tim. Simone Inzaghi non dovrebbe parlare invece alla vigilia della partita. Ma solitamente, il tecnico dell’Inter non parlerà quasi mai alla vigilia delle partite di campionato. Quella di domenica scorsa contro il Milan, è stata solamente la seconda nel 2024 dopo quella del 3 febbraio prima di Inter-Juventus. A proposito della partita, il mister sta già pensando alla formazione da porre in campo domenica all’ora di pranzo.