Argentina, Scaloni convoca Lautaro Martinez e Correa per Cile e Colombia

L’Argentina ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Cile e Colombia, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il Commissario Tecnico albiceleste, Lionel Scaloni, chiama sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa

MONDIALI – L’Argentina di Lionel Scaloni si prepara alle sfide contro Cile e Colombia, valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Il Commissario Tecnico argentino, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati per i due match in programma il 28 gennaio e l’1 febbraio.

CHIAMATA – Presenti i due argentini dell’Inter, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, che stasera giocheranno in coppia contro l’Empoli in Coppa Italia (QUI le ultime).