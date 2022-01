Sensi-Sampdoria, tutto pronto: il centrocampista ha parlato con Giampaolo

Sensi è a un passo dalla Sampdoria con l’annuncio che potrebbe arrivare già in giornata (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Sky Sport 24, il centrocampista dell’Inter ha già parlato con il neo tecnico blucerchiato Marco Giampaolo

TUTTO PRONTO – Stefano Sensi viaggia in direzione Genova, dove ha scelto la Sampdoria per rilanciarsi e sperare in una chiamata di Roberto Mancini per i prossimi Mondiali in Qatar. Il centrocampista dell’Inter ha già parlato con Marco Giampaolo, di ritorno sulla panchina blucerchiata dopo l’esonero di Roberto D’Aversa. È tutto apparecchiato, manca solo l’ufficialità.