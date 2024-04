UFFICIALE – Inter, proroga del diritto d’esclusiva su Rozzano. Nuova scadenza

Oggi scadeva il diritto di esclusiva sui terreni di Rozzano per l’Inter. Comunicata però con una nota ufficiale la proroga, che porta perciò a una nuova scadenza.

PROROGA – L’Inter ha prolungato il suo diritto di esclusiva ai terreni di Rozzano. Precisamente in ‘Nuova Milano Fiori‘, di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare, controllata da Bastogi, di proprietà del gruppo Cabassi, tramite la partecipata Infrafin. Questo è il comunicato ufficiale: «Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 luglio 2023, Bastogi S.p.A. e Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. comunicano che in data odierna Infrafin s.r.l. (società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%) ha concesso a F.C. Internazionale Milano S.p.A. un nuovo diritto di esclusiva fino al 31 gennaio 2025. Questo è finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio con funzioni accessorie all’interno dell’area di proprietà di Infrafin in Comune di Rozzano». Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza inoltre l’Inter avrebbe pagato nel 2023 per questa concessione ben 847mila euro. Tutto ciò è finalizzato allo studio di fattibilità del nuovo stadio al di fuori di San Siro.