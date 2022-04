Mourinho: «Zaniolo? A Inzaghi non chiedete di Dzeko!». Frase su Veretout

Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Roma, sfida in programma domani alle ore 18.00. Il tecnico giallorosso, rispondendo a una domanda su Zaniolo, mette in mezzo Inzaghi e Dzeko. Poi una velata frase su Veretout, obiettivo di mercato dell’Inter (vedi articolo)

IN ROTTA DI COLLISSIONE – José Mourinho non lascia molto spazio all’immaginazione in conferenza stampa, quando gli viene chiesto di Jordan Veretout: «Veretout non si è allenato con la squadra neanche oggi e non bisogna dire quello che non posso dire però non è disponibile per domani». Il centrocampista francese è ai ferri corti con il tecnico portoghese, aspetto che potrebbe tornare utile all’Inter, interessata al giocatore.

OSSESSIONE – Mourinho risponde poi alle tante domande su Nicolò Zaniolo, mettendo in mezzo anche Simone Inzaghi ed Edin Dzeko: «Su Zaniolo posso dire che ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con i loro club ed è tutto normale, una cosa naturale. Non vedo questo tipo di domanda con altri allenatori o altri club. Non si è allenato giovedì, venerdì e sabato. È lui il primo a dire che non è disponibile e non c’è storia. Non vedo voi giornalisti chiedere a Massimiliano Allegri perché non gioca Federico Bernardeschi o a Inzaghi perché non gioca Dzeko che non ha giocato una partita. Sembra che ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo».