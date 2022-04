Veretout in uscita dalla Roma, l’Inter c’è. Concorrenza dalla Francia – TS

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport piace Jordan Veretout, in uscita dalla Roma. Da battere concorrenza dalla Francia

RICHIESTE – L’Inter lavora già alla prossima stagione. Secondo Tuttosport, il nome di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è la pista più concreta. Il francese è un centrocampista duttile e può disimpegnarsi sia nel ruolo di regista che in quello di mezzala. È considerato la giusta alternativa a Frattesi, su cui è in corso un duello di mercato con la Juventus. In caso di mancato arrivo del centrocampista del Sassuolo, l’Inter punterebbe tutto sul francese: per far approdare il centrocampista a Milano servirà una cifra vicina ai 15 milioni. Sul centrocampista, però, non ci sono solo i nerazzurri: anche il Marsiglia ha chiesto informazioni ai giallorossi.

Fonte: Tuttosport – S.P