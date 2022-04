Serie A, doccia fredda per il Venezia! Lo Spezia porta a casa 3 punti al 94′

La trentunesima giornata di Serie A è iniziata alle ore 15.00 con la sfida salvezza tra Spezia e Venezia. La squadra di Thiago Motta porta a casa i 3 punti con un gol al 94′ di Gyasi

ALL’ULTIMO RESPIRO – La Serie A è ricominciata dopo la sosta per le Nazionali con la sfida salvezza tra Spezia e Venezia, valevole per la trentunesima giornata. Il primo sussulto vero arriva al 34′ con un sinistro velenosissimo di Bastoni che trova un Maenpaa reattivo. Appena quattro minuti dopo risponde il Venezia con un siluro su punizione di Aramu che va a stamparsi sulla traversa. Nonostante le occasioni, il primo tempo si chiude sullo 0-0. La seconda frazione di gioco scorre senza particolari emozioni se non sul finale di gara: all’86’ infatti si rende pericoloso lo Spezia di Thiago Motta con un’incornata di Manaj che Maenpaa alza sopra la traversa. Quando ormai sembra andare tutto verso lo 0-0, ecco che al 94′ arriva la doccia fredda per il Venezia di Paolo Zanetti: lo Spezia sigla l’1-0 con Gyasi che regala così 3 punti pesantissimi in ottica salvezza. I veneti sprofondano sempre di più.