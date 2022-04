Inter Women torna alla vittoria in Serie A Femminile nonostante tre legni nel finale

Inter Women arriva al meglio alla prossima sosta internazionale. La squadra dai coach Guarino trionfa in casa con un 2-0 che sarebbe potuto essere tranquillamente più rotondo. Tornano così i tre punti in Serie A Femminile

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-0 del primo tempo in favore dell’Inter Women (vedi articolo), la ripresa serve solo a gestire il vantaggio. E portare a casa tre punti importantissimi. In pieno recupero clamorosa doppia traversa colpita prima da Ghoutia Karchouni e poi da Gloria Marinelli, che poco prima colpisce un altro legno. La Fiorentina evita così il pesante tris. I tre punti dell’Inter di coach Rita Guarino permettono di consolidare il quinto posto in classifica. Adesso i punti nerazzurri sono 35 dopo 19 giornate. La Serie A Femminile si ferma per la sosta internazionale.