Medel: «Juventus? Rivalità dopo mio passato all’Inter. Voglio vincere in Italia!»

Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter oggi del Bologna, in una lunga intervista al collega Giorgio Burreddu del Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni della sua squadra, facendo riferimento alla classifica e al suo passato in nerazzurro.

PASSATO NERAZZURRO – Gary Medel ha grandi ambizioni con il Bologna, ma non dimentica il suo passato all’Inter: «Noi al pari della Juventus? Speriamo di arrivarle sopra. Può essere un obiettivo. Avendo giocato con la maglia dell’Inter, conosco bene la rivalità con la Juventus. Rimpianti? Mi manca vincere qualcosa qui in Italia. All’Inter avremmo potuto farlo. Adesso sarebbe bello arrivare in Europa con il Bologna, sarebbe un riscatto. Giocatori che guardavo da piccolo? Zamorano e Salas, quelli che giocavano in Europa. E poi Ronaldo il Fenomeno. Un giocatore “cattivo” in campo era Felipe Melo. Però solo in campo. Picchiava. Fuori no, simpatico e umile. Come Vidal. In campo aggressivo, fuori super tranquillo».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu