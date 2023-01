L’Inter pensa già al dopo Skriniar: ecco i nomi sul taccuino dei dirigenti – TS

L’Inter sta già valutando altri nomi per sostituire Milan Skriniar, che potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio (qui l’articolo). Tra prospetti e svincolati, ecco i nomi valutati da Ausilio e Marotta

CACCIA AL SOSTITUTO – L’Inter non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Skriniar, soprattutto se questo dovesse partire già a gennaio. I profili valutati dal club nerazzurro sono diversi. Il primo nome sulla lista è quello di Giorgio Scalvini, ma è difficile che l’Atalanta se ne privi a metà stagione. Viene considerato quindi Tiago Djalo, 22enne portoghese del Lille. Ha un contratto in scadenza nel 2024 ma è un prospetto che piace moltissimo in società. Poi, due nomi in scadenza: Rodrigo Becao, che aspetta la chiamata di una big ma servirebbe un’indennizzo per liberarlo. L’altro nome in scadenza viene dalla Premier è Caglar Soyuncu, che vive da separato in casa nel Leicester.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino