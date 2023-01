Inter-Empoli, obiettivo San Siro (quasi) tutto esaurito. Ci sarà la Supercoppa Italiana! – CdS

Inter-Empoli sarà la prima sfida di campionato subito dopo la conquista della Supercoppa Italiana. La società spera in un San Siro quasi tutto esaurito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club presenterà il trofeo a tutti i tifosi presenti allo stadio.

DOPO IL TROFEO – Venerdì la Supercoppa Italiana era in bella mostra ad Appiano Gentile. La squadra ha posato assieme al trofeo conquistato a Riyad nel derby trionfale. Una coppa che sarà visibile anche lunedì sera per i tifosi che saranno allo stadio in occasione di Inter-Empoli: si spera in un altro tutto esaurito a San Siro, dove l’Inter giocherà tre delle prossime quattro partite. L’obiettivo della società è arrivare a 70.000 presenze: per questo, i biglietti del terzo anello sono in vendita a soli 5 euro.

Fonte: Corriere dello Sport