Mancini non fa polemica: «Il post di Sensi? Non ho visto nulla, importante altro»

Mancini non fa polemica dopo Italia-Lituania 5-0 (vedi articolo). Il commissario tecnico della Nazionale, a una domanda sul post di Sensi che diceva di essere indisponibile ma senza troppi problemi (vedi articolo), non se la prende col centrocampista dell’Inter.

ASSENZA COMPRESA – Stefano Sensi fino a stamattina era annunciato fra i titolari di Italia-Lituania. Poi, a sorpresa, è uscito fuori un nuovo problema fisico che ha fatto subito allarmare. Il centrocampista dell’Inter, via Instagram, ha ammesso come non sia nulla di grave e a qualcuno non è andato giù, tanto da averne chiesto conto in conferenza stampa a Roberto Mancini. Ma il CT non fa polemica: «Io sinceramente non lo so, non ho letto Instagram di Sensi. Ma è importante per noi aver vinto questa partita, averla vinta con ragazzi giovani che hanno fatto bene soprattutto nel primo tempo. Era importante anche fare dei gol: siamo contenti, va bene così».