Sensi rassicura l’Inter: «Non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio!»

Sensi fa sapere che l’infortunio odierno non è poi così preoccupante come si è ipotizzato. Il centrocampista dell’Inter prova a tranquillizzare tutti, facendo capire che si tratta di uno stop precauzionale. La verità nel weekend di Sampdoria-Inter

TUTTO OK – Protagonista della giornata è Stefano Sensi, che torna a far preoccupare l’Inter dopo il forfait dato alla Nazionale Italia. Il numero 12 nerazzurro, infatti, non ci sarà stasera in Italia-Lituania (vedi aggiornamento). Nelle ultime ore sono state fatte diverse ipotesi sull’entità dell’infortunio del centrocampista (ner)azzurro. Ed è lo stesso Sensi a chiarire la situazione: “Ragazzi non è nulla! Ci vediamo domenica alla stadio! Forza Azzurri”. Questo il messaggio pubblicato attraverso una “storia” sul proprio profilo Instagram, dove – in precedenza – si era limitato a un: “Tutto OK” (poi cancellato, ndr). Pertanto, il classe ’95 di Urbino dà appuntamento per Sampdoria-Inter: sarà davvero a disposizione di Simone Inzaghi per la partita? Di seguito il contenuto pubblicato dal centrocampista dell’Inter.

Fonte dell’immagine: Account Instagram di Stefano Sensi (@stefanosensi12)