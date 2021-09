Nosotti: «Bastoni nel casting Italia largamente davanti! Già visto a quattro»

Bastoni ha giocato novanta minuti in Italia-Lituania, con una prestazione piuttosto tranquilla visto l’avversario (vedi articolo). Sul difensore dell’Inter si è espresso Marco Nosotti, in collegamento da Reggio Emilia per Sky Sport 24.

IN CRESCITA – Marco Nosotti, nell’analizzare Italia-Lituania, guarda in difesa anche ad ampio raggio: «Alessandro Bastoni è abituato a giocare a tre, però l’abbiamo già visto. Avevamo due centrali difensivi sinistri, ma tutti e due rompono la linea e vengono ad aggredire più alti. Sanno anche gestire una situazione di attacco alle spalle, che a tre gestisci a una maniera e a quattro diversamente. Solitamente si alza il terzino di sinistra: Bastoni deve capire quando uscire e quando andare dentro o fuori. Il casting per i Mondiali è già iniziato, anche per chi c’è dietro Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Francesco Acerbi. Su questo Bastoni è quello largamente davanti a tutti».