Manchester City-Inter, Istanbul carica Calhanoglu! Tutti con lui – TS

Per Manchester City-Inter i tifosi nerazzurri non saranno gli unici a fare il tifo per la squadra di Inzaghi. Anche Istanbul sostiene il team del suo pupillo Calhanoglu secondo Tuttosport.

SOSTEGNO – Istanbul ha già accolto Inter e Manchester City, arrivate nella metropoli turca due giorni fa, in vista della finale di Champions League di questa sera. L’atmosfera è calda nella città, con i tifosi delle due squadre che hanno iniziato a popolarla, come lo sarà anche allo stadio Araturk nella serata di oggi. L’impianto potrà ospitare solo ventimila tifosi per ognuna delle fazioni, il resto della tifoseria nerazzurra guarderà la sfida da Milano (vedi articolo). La differenza in Manchester City-Inter, dunque, potranno farla i fans locali, come spiega Tuttosport. La maggior parte di essi ha già dimostrato da quale parte verte il proprio sostegno. È l’Inter la squadra prescelta in questa finale di Champions League e il motivo porta un nome e un cognome: Hakan Calhanoglu. Il capitano della Turchia è considerato come un eroe dal pubblico di Istanbul, che farà il possibile per spingere il centrocampista dell’Inter verso la vittoria della competizione europea. Avere dalla propria parte i tifosi locali è una soddisfazione e motivo di orgoglio per Calhanoglu, ma anche di grossa responsabilità. E lo sarà anche giocare di fronte al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, tra gli ospiti d’onore di Manchester City-Inter.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna