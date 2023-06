Inter, i tifosi pronti a infiammare San Siro e non solo. Predisposta sicurezza – TS

I tifosi dell’Inter si preparano a sostenere la squadra di Inzaghi da San Siro. Ma il clima di festa è atteso in tutta Milano. Tuttosport fa sapere che è stato predisposto un piano sicurezza nei punti nevralgici.

CLIMA INFUOCATO – La Milano nerazzurro si prepara alla sfida più attesa di tutta la stagione. I tifosi dell’Inter sono pronti ad occupare un San Siro sold-out per assistere, attraverso il maxi schermo predisposto, alla finale di Champions League. Saranno 46.000 i sostenitori interisti che, non potendo essere fisicamente vicini alla squadra di Simone Inzaghi, faranno il tifo sugli spalti dello Stadio “Giuseppe Meazza”. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, per la particolare occasione è stato predisposto un accurato programma di sicurezza non solo per l’area di San Siro, che verrà circoscritta e chiusa al traffico. In tutti i punti centrali di Milano, come in Piazza Duomo e al Castello Sforzesco, Prefettura e Questura hanno messo a punto un preciso piano per assicurare controlli ed evitare ogni problema. Nel capoluogo lombardo è tutto pronto per potersi godere al meglio la finale di Champions League dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna