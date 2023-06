Palmeri: «L’Inter è oltre l’essere la sfavorita e la sorpresa! Legame»

Palmeri ha presentato la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. I nerazzurri con sacrificio, impegno e unione hanno raggiunto Istanbul

SOPRAVVISSUTA − Tancredi Palmeri nel suo editoriale su Sportitalia.com: «L’Inter è oltre l’essere la sfavorita e la sorpresa: è proprio quella che non ci doveva essere per nessun motivo logico. Perché non aveva la forza, non aveva la qualità, non aveva il destino, non aveva nulla per esserci in finale. Ma proprio nulla. A sentire gli altri, almeno. Eppure l’Inter c’è, in finale. Con il merito totale, senza aver rubato assolutamente niente. Se c’erano due squadre che dovevano essere in questa finale erano proprio il Manchester City e l’Inter. Ma il City lo sapevamo già a settembre perché. L’Inter invece è sopravvissuta ogni volta a quanto le succedeva attorno».

LEGAME − Palmeri esalta l’unione nerazzurra: «Simone, i suoi uomini, hanno mantenuto la calma quando tutti gli altri attorno la perdevano, e gliene facevano una colpa; hanno creduto in loro stessi quando tutti avevano dubbi, per quanto Inzaghi stesso abbia tenuto i dubbi nel giusto conto. C’è evidentemente un legame umano ineluttabile tra di loro. Dovevano essere spazzati via, e sono rimasti in piedi. E lo sanno, quando assieme scendono in campo, che sono qualcosa perché sono stati qualcuno l’uno per l’altro».