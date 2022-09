Longhi: «Inter, con la Cremonese vittoria di ripartenze. Derby? 2 problemi»

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso qualche parola sulla vittoria dell’Inter contro la Cremonese. Poi una considerazione in vista del Derby col Milan

NO VITTORIA IN SCIOLTEZZA − Secondo Longhi, l’Inter ha avuto qualche problemino contro la Cremonese: «No squadre a punteggio pieno? Dimostra il non grande momento di forma delle grandi. Dipende dalla preparazione fatta, dai tanti infortuni e anche dalle stesse medio-piccole. Tipo l’Inter ha vinto 3-1 con la Cremonese ma non è stata una partita vinta in scioltezza. La Cremonese ha giocato bene incastrando anche la squadra di Inzaghi, poi le ripartenze letali hanno permesso all’Inter di vincere agevolmente la gara».

PROBLEMI − Longhi si esprime in merito al Derby e allo stato di forma dell’Inter: «L’Inter non si sta esprimendo ai livelli del Milan, i nerazzurri va a sprazzi. Poi non avrà Lukaku ed è latente sul braccio sinistro. Se giochi con Darmian ti manca qualcosa, la partenza di Perisic si fa sentire. È un po’ monca da quella parte la squadra di Inzaghi».