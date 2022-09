Milan-Inter, derby attesissimo con un dettaglio non da poco. Inzaghi spera

Milan-Inter è la sfida che andrà in scena sabato 3 settembre alle ore 18.00, valevole per la quinta giornata di campionato. Il confronto tra le due squadre protagoniste dello scorso campionato non è solo la prima attesissima stracittadina della stagione ma anche il primo confronto a mercato chiuso. Qualcuno potrà acquisire maggior serenità?

DETTAGLI – Milan-Inter è la partita che andrà in scena sabato 3 settembre alle ore 18.00 in un San Siro pienissimo. Inutile dire che si tratta di un confronto attesissimo per svariati motivi: la rivalità sempre più elevata dopo il finale dello scorso campionato, la prima stracittadina della stagione, il primo vero esame sia per l’una che per l’altra (con tutto il rispetto per Atalanta e Lazio). Milan-Inter però sarà anche la prima partita a mercato chiuso, non un dettaglio da poco soprattutto in casa nerazzurra dove fino a due giorni fa si parlava dell’uscita di Robin Gosens e fino a ieri di quella di Milan Skriniar (QUI il punto).

SERENITÀ – La fine di questa estenuante finestra di calciomercato potrebbe regalare certamente un po’ di serenità ad alcuni protagonisti in vista di Milan-Inter, per esempio i due citati sopra e magari anche a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro spera solo di riuscire a strappare un rinforzo in difesa, assolutamente necessario come ribadito a più riprese dallo stesso tecnico. Per ora il no di Steven Zhang persiste, ma la dirigenza sta lavorando per sbloccare la situazione (vedi articolo).