L’Inter ha trovato la sua reazione di squadra, ma ora arrivano le gare dure

L’Inter aveva bisogno di vincere con la Cremonese. E ha vinto, ritrovandosi in campo come squadra. Ora però da qui bisogna crescere ancora.

PRIMO PASSO – L’Inter con la Cremonese era chiamata a dimostrare in campo una reazione. Collettiva, di squadra. Far vedere di essere in grado di scrollarsi di dosso la negatività della situazione post Lazio e infortunio di Lukaku. E la reazione è arrivata. Coi grigiorossi l’Inter ha fatto la partita che doveva. Che serviva. Non la gara perfetta, ci mancherebbe. Ma il segnale che serviva è arrivato. Ora bisogna andare avanti. Continuare sulla stessa strada.

CRESCERE INSIEME – Il calcio non permette di fermarsi, di stare a crogiolarsi nelle vittorie. L’Inter ha due big match nei prossimi sei giorni. Ed è solo l’inizio della stagione. La vittoria con la Cremonese serviva ed è arrivata nel modo giusto. Ma è solo il primo passo. Il punto di partenza. Da qui si deve costruire. Continuando a lavorare per continuare a crescere. La squadra ha dimostrato di avere la forza. Ora arrivano i test impegnativi. E bisogna crescere.