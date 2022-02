Inter, oggi sarà il Brozovic-day?

L’Inter è pronta a volare a Genova venerdì in un impegno che mette di fronte i nerazzurri alla voglia dei rossoblu di conquistare punti salvezza. Tornerà a guidare la nave Marcelo Brozovic. Il comandante, assente contro il Sassuolo per squalifica, ora è pronto anche a rinnovare il contratto.

DAY – L’Inter lavora in vista del Genoa. Un match fondamentale per i nerazzurri per tornare a correre e macinare punti nella corsa scudetto. Il Genoa di Blessin dal canto suo ha bisogno di punti per salvarsi con l’Inter che per battere i rossoblu si affiderà a Marcelo Brozovic. Il croato torna titolare dopo la squalifica contro il Sassuolo e dopo aver dimostrato a tutti di essere il giocatore più importante della rosa. I nerazzurri hanno bisogno di lui e la società è pronta a rinnovargli il contratto fino al 2026. Oggi, secondo quanto riportato ieri dalle varie testate, potrebbe essere già il Brozovic-day (vedi articolo). Sarebbe un’ottima notizia per rialzare anche il morale dei tifosi che comunque hanno espresso sostegno alla squadra questa mattina (vedi articolo).