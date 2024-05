Sala: «Mi identifico in Inzaghi. Dobbiamo saper gestire critiche»

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presenziato ovviamente alla cerimonia per la consegna dell’Ambrogino d’Oro. Questi sono i suoi ringraziamenti, inviati dal nostro Crescenzo Greco sul posto.

TRIONFO – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala testimonia il trionfo: «Sono imbarazzato, devo cercare di essere un’istituzione anche se il mio interismo…Grazie e complimenti ai giocatori. Non solo perché avete vinto, ma perché il vostro comportamento in campo e fuori è stato in linea con i valori della città. Vi chiamate Internazionale e Milano vuole essere una città aperta, moderna, internazionale. Il 21% dei residenti a Milano non è italiano, ormai i milanesi sono pochissimi. Accogliamo tanto. Il secondo ringraziamento a Simone Inzaghi, il nostro mister. Mi identifico con lui, nel nostro mestiere dobbiamo saper gestire le critiche. Siamo in un periodo in cui se qualcosa non va bene si cambia sindaco, si cambia allenatore. Poi si resiste, si lascia andare e i risultati arrivano. Ringrazio tutta la dirigenza, lo staff, il personale. Ringrazio chi è qua presente per il lavoro che avete fatto. L’ultimo ringraziamento va a Steven Zhang, con cui mi sono messaggiato ieri. Ha affetto e amore incredibili per questa squadra. Ringrazio il capitano Lautaro Martinez, non solo per quello che hai fatto in campo ma anche per il tuo essere così milanese. Questo non è un punto d’arrivo, il mio auspicio è che si vedano altre vittorie. Ho ancora tre anni da sindaco»