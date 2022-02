De Vrij, rinnovo con l’Inter in stand-by. Aria di addio per l’olandese?

Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter. Il contratto dell’olandese scade nel giugno del 2023 e, al momento, non ci sono indizi su un suo possibile rinnovo. Aria di addio?

ADDIO? – Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter. L’olandese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e, i discorsi sul rinnovo di contratto, sono in stand-by. Per il difensore, rappresentato Mino Raiola, potrebbe esserci quindi la possibilità di un addio anticipato all’Inter. Le sue prestazioni, in netto calo in questa stagione, ed il conseguente crescente interesse della dirigenza nerazzurra per Bremer (vedi articolo) potrebbero fare pensare che i tempi per una separazione delle parti sono maturi.

PLUSVALENZA – De Vrij è arrivato all’Inter a parametro zero nel 2018/2019. Il suo peso a bilancio, quindi, è praticamente azzerato ed una sua cessione genererebbe una discreta plusvalenza. Al momento però, non ci sono piste concrete che potrebbero portare ad una cessione dell’olandese che, però, gode di estimatori in Premier League: il Tottenham dell’ex Conte potrebbe provare un affondo in estate. E, a quel punto, se l’Inter dovesse avere il sostituto dell’olandese in mano, una cessione non sarebbe più così improbabile.