Marotta attende il via libera su tre rinnovi: l’Inter si blinderà − TS

Beppe Marotta al termine della stagione punterà a chiudere i rinnovi di tre super protagonisti di questa Inter. Ci sarà un prolungamento con adeguamento.

BLINDARE − Il via libera che attende l’Inter e Beppe Marotta per rinnovare tre super nomi arriverà dopo il 20 maggio, data segnata sul calendario nerazzurro con un bello e chiaro segno rosso. Dopo che Zhang avrà sciolto ogni riserva, allora la dirigenza interista potrà blindare i suoi protagonisti: ovvero, Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. I tre condottieri e pilastri di questa Inter scudettata, tre capisaldi assolutamente da blindare e da cui ripartire in vista della prossima stagione. Il club non solo prolungherà i loro contratti, ma li accontenterà anche sulle cifre.

Inter pronta a blindare 3 pilastri: Marotta chiarissimo

PROGRAMMATI − L’Inter ha tutto pronto per mettere nero su bianco i rinnovi di Inzaghi, Lautaro Martinez e Barella. Il tecnico sarà rinnovato fino al 2027 e passerà ad un ingaggio da sette milioni di euro. Per quanto riguarda Barella, il centrocampista si legherà fino al 2029 con uno stipendio che passerà da 4.5 più bonus a 7 di base. Infine, per quanto riguarda capitan Lautaro Martinez. Si dovrebbe arrivare a dama, scrive Tuttosport, con una proposta da 9-10 milioni di euro con prolungamento fino al 2028-2029.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini