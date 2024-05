Inter-Lazio 0-1 al 45′: Kamada affonda, ma che clima a San Siro!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti di gara a San Siro.

GRANDE FESTA – Clima incredibile a San Siro per Inter-Lazio, ultima sfida casalinga della stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi. I tifosi accolgono la squadra in campo con una coreografia da brividi che coinvolge tutto lo stadio. I primi minuti della sfida si aprono subito con due grandi occasioni per parte. Al 3′ Lautaro Martinez lancia in porta Marcus Thuram, sulla cui conclusione si impone il portiere biancoceleste. Il minuto successivo l’Inter rischia grosso: Castellanos riesce a battere Sommer col destro. Fortunatamente, però, il VAR interviene per annullare la rete per posizione di offside e Inter-Lazio resta sullo 0-0.

SOTTO DI UNO – Al sedicesimo minuto ancora Castellanos ha l’opportunità di ripetersi, di fronte a un Francesco Acerbi non del tutto impeccabile ma questa volta Sommer risponde e nega il vantaggio. Poi l’Inter riprende campo e si rende altamente pericolosa con Federico Dimarco, che al 28′ ha doppia occasione sulla quale si impone Provedel. Al 32′ però arriva l’affondo della Lazio: Kamada si accentra e dal limite dell’area calcia col sinistro. Il suo gol decide il primo tempo di Inter-Lazio, che termina 0-1.

INTER-LAZIO 0-1

Kamada al 32′