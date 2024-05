Agoumé resta a Siviglia? Sì, ma con lo sconto! Richiesta all’Inter − TS

Lucien Agoumé si trova attualmente in prestito al Siviglia, ma rimane di proprietà dell’Inter. Per riscattarlo, gli andalusi vorrebbe un sconto dai nerazzurri.

TESORETTO − Agoumé è uno tanti giovani in prestito dell’Inter in giro per l’Europa. Ed è proprio da questi talenti, che il club nerazzurro spera in estate di racimolare un certo tesoretto per finanziare il mercato in entrata. Ormai è noto a tutti come l’Inter abbia tra gli obiettivi di mercato Bento, Gudmundsson più un difensore centrale (Alessandro Buongiorno il sogno). Agoumé rientra in questa strategia, ma bisognerà capire in primis cosà vorrà fare il Siviglia a fine stagione. L’ipotesi del riscatto è probabile ma solamente a determinate condizioni.

Il futuro di Agoumé potrebbe essere a Siviglia: l’Inter ragiona

SCONTO − Il Siviglia, dopo una stagione abbastanza tribolata, è riuscire a staccare da poche giornate l’aritmetica sicurezza di rimanere in Liga anche la prossima stagione. Agoumé, dopo qualche guaio fisico, nelle ultime settimane è diventato un titolare della squadra di Quique Sanchez Flores. Dunque, a fine anno gli andalusi andranno a parlare con l’Inter per il suo futuro. Il DS del Siviglia, Orta, chiederà uno sconto al club nerazzurro rispetto agli otto milioni pattuiti la scorsa estate per il riscatto. Se i campioni d’Italia lo concedessero, il Siviglia a 5 milioni di euro potrebbe chiudere e prendersi definitivamente Agoumé.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati