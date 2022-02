Handanovic, supporto dei tifosi comprensibile ma ora servono risposte

L’Inter dopo il ko di domenica contro il Sassuolo prova a ripartire contro il Genoa venerdì a Marassi. Una sfida importante perché i nerazzurri hanno bisogno di correre nella sfida scudetto e i rossoblu sono in lotta per l salvezza. In porta ci sarà Samir Handanovic che ha bisogno di rispondere alle critiche.

SUPPORTO – L’Inter si può dire che abbia un problema in porta? Probabilmente sì. Ma Samir Handanovic, in questo momento, non ha alternative tra i pali. Mettere Radu adesso, dopo praticamente tre anni che non gioca, è infattibile e sarebbe anche controproducente. La curva nord ha espresso il sostegno al capitano dell’Inter dopo qualche errore che lo ha fatto finire al centro della critica. Handanovic però deve rispondere alle critiche. Il supporto è giusto che ci sia, non si abbandona nessuno. Ma serve una reazione.