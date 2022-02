Isco, Inter coglie l’occasione a zero? Diversi i club sullo spagnolo: il punto

L’Inter sarebbe interessata ad Isco, trequartista in scadenza di contratto con il Real Madrid: il club nerazzurro però non sarebbe solo.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Isco non giocherà con il Real Madrid la prossima stagione. Infatti i Blancos non rinnoveranno il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Così gli agenti del trequartista spagnolo sono alla ricerca di una nuova squadra per il 29enne. Su di lui ci sarebbero l’Inter, il Milan, il Borussia Dortmund ed il West Ham.

Fonte: MundoDeportivo.com