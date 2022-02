Lautaro Martinez, urge ritorno al gol. L’Inter ha bisogno del suo numero 10

Lautaro Martinez sta attraversando un periodo di appannamento in zona gol. La sua flessione è coincisa con la frenata dell’Inter in Serie A. L’argentino deve tornare al gol

RECUPERO – Lautaro Martinez è entrato in una crisi profonda. L’argentino è a secco in campionato dalla sfida contro la Salernitana, datata 17 dicembre. Un digiuno di due mesi, coinciso con un calendario in salita per l’Inter che, senza i gol del suo bomber, ha rallentato la corsa verso lo scudetto. I problemi dell’argentino sembrano di natura “mentale”: il 10 dell’Inter sembra essere ansioso di togliersi di dosso questo periodo nero e, questa “ansia”, non gli permette di essere lucido in situazioni in cui di solito l’argentino non sbaglia (vedi i due errori sotto porta contro il Sassuolo). Ai nerazzurri, che vogliono ripartire, serve la riscossa dell’attaccante argentino.

TATTICA – Parallelamente ai problemi di testa è indubbio constatare come Lautaro Martinez non sia, forse, nelle condizioni “tattiche” di esprimere al meglio il suo potenziale: l’argentino, nei due anni di Conte, ha sempre agito in coppia con un attaccante fisico che dettava la profondità, con Lautaro che si abbassava sulla linea di centrocampo per giocare fra le linee. Cosa che, in questa stagione, non avviene: l’argentino gioca, spesso, in coppia con Dzeko, attaccante sì fisico ma con caratteristiche opposte a quelle che aveva Lukaku. Ciò, forse, impedisce al “Toro” di giocare il suo calcio: questo può influire, infatti, sul calo di rendimento dell’attaccante.