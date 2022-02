Coppa Italia, dal prossimo anno cambio regola in stile Uefa

L’Inter è pronta ad affrontare il Genoa venerdì in Serie A. Dopo questa partita poi ci sarà l’andata della semifinale di Coppa Italia in casa del Milan. Una sfida che, dal prossimo anno, vedrà cambiare le regole con la competizione che si adatterà alle regole Uefa.

CAMBIAMENTO – L’Inter è pronta ad affrontare prima il Genoa in campionato per ripartire nella corsa scudetto e poi per affrontare il Milan in Coppa Italia nella semifinale di andata. I nerazzurri infatti giocano in casa dei rossoneri il primo round per poi ospitare il ritorno dopo più di un mese. A differenza delle competizioni Uefa, la Coppa Italia vede ancora i gol in trasferta valere doppio in caso di parità a fine 180 minuti. Una regola che, appunto, la Uefa ha tolto da quest’anno nelle varie competizioni (Champions League ecc). Come riporta Calcio e Finanza, questa regola verrà abolita anche dalla Coppa Italia dal prossimo anno. Considerando che la Coppa Italia ha un solo turno con doppio confronto, non è che cambi chissà che, ma intanto, è un adeguamento alle regole europee. A deciderlo è stato il Consiglio di Lega che si è svolto lunedì.

Fonte: Calcio e Finanza