FOTO – Curva Nord, striscioni per Handanovic e Lautaro Martínez

L’Inter tra due giorni vola a Genova per affrontare i rossoblu di Blessin. Una sfida difficile visto il momento dei nerazzurri ma anche perché il Genoa ha bisogno di punti. Intanto però, la Curva Nord dell’Inter, ha espresso sostegno e fiducia a Lautaro Martínez e Samir Handanovic.

SUPPORTO – L’Inter non attraversa un bel periodo con tre sconfitte nelle ultime quattro partite (Milan, Liverpool e Sassuolo) e il pareggio di Napoli. I nerazzurri venerdì vanno a Genova contro il Genoa per riprendere la corsa scudetto contro una formazione in piena lotta salvezza. Non sarà facile dunque ma Inzaghi vuole far bene a tutti i costi. Intanto questa mattina, ad Appiano Gentile, c’è stato un blitz della Curva Nord. I supporters più caldi della tifoseria nerazzurri, come da loro postato su Facebook nel gruppo ‘L’Urlo della Nord’, hanno esposto degli striscioni in supporto di Handanovic, Lautaro Martínez e l’Inter.

«Samir: non ti curar di loro. La nord è con te». Lo striscione per Handanovic. «Lautaro resisti siamo con te». Il sostegno a Lautaro Martínez. «Con la forza si vincono le battaglie…col carattere si vince la guerra!» Lo striscione invece per aiutare l’Inter. Una bella iniziativa della Curva Nord per sostenere i nerazzurri prima di un impegno cruciale.

Fonte: Gruppo Facebook ‘L’Urlo della Nord’