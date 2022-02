Bremer-Inter, sì alle contropartite. Da Gagliardini a Pinamonti: tutti i nomi – TS

Bremer rischia di scatenare una vera e propria asta in vista del mercato estivo. L’Inter, secondo quanto riportato questa mattina dal collega Marco Bonetto su TuttoSport, può abbassare le richieste del Torino inserendo qualche contropartita tecnica.

CONTROPARTITE – Bremer è uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter per rafforzare la difesa in vista del mercato estivo. Il Torino, intanto, ha già fissato il prezzo del brasiliano e il suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni. L’Inter – così come il resto delle squadra italiane interessate -, giocherà al ribasso, offrendo circa 30 milioni bonus compresi. Ecco perché non è da escludere l’inserimento di possibili contropartite. L’Inter dal canto suo offrirà un ventaglio di nomi: da Roberto Gagliardini a Stefano Sensi (ora in prestito alla Sampdoria) per quanto riguarda il centrocampo. In attacco, invece, i nomi sono tanti: Samuele Mulattieri (in B con il Crotone, 6 gol), Eddie Salcedo (Juric lo ha già allenato) e il nome più importante è quello di Andrea Pinamonti, che con ogni probabilità, però, sarà ceduto al Sassuolo. In porta attenzione anche al nome di Ionut Radu, destinato a lasciare Milano.

Fonte: TuttoSport – Marco Bonetto