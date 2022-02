Brozovic-Inter, trovato l’accordo: ecco le cifre e la data dell’annuncio – SM

Brozovic resterà all’Inter ancora a lungo. E a cifre decisamente importanti. Come riportato da Sport Mediaset, a breve la società nerazzurra annuncerà il ricco rinnovo del classe ’92 croato

RINNOVO IN ARRIVO – La trattativa tra l’Inter e Marcelo Brozovic è arrivata alla conclusione. Di fatti manca solo l’annuncio, che avverrà nelle prossime ore. Probabilmente già domani, mercoledì 23 febbraio, secondo quanto appreso da Sport Mediaset in giornata. Le parti hanno trovato l’accordo fino al 30 giugno 2026. Il nuovo quadriennale nerazzurro porterà nelle casse del centrocampista croato 6 milioni di euro netti a stagione più 1 di bonus. Complessivamente, 24 milioni di base fissa e 4 variabili. Un investimento importante, quello dell’Inter, che stanzia così oltre 25 milioni netti per Brozovic. Poco meno di 30. In pratica un rinnovo da circa 50 milioni lordi. Si aspetta solo la fumata bianca, poi sarà Brozovic-Inter (almeno) fino al 2026.