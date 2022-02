De Grandis: «A Lautaro Martinez gli manca Lukaku. Brozovic? È la base»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha parlato di due giocatori in particolare dell’Inter: Lautaro Martinez e Brozovic

DUE PROTAGONISTI − De Grandis giudica due giocatori dell’Inter: «Lautaro Martinez? Ha dimenticato la porta, non la vede. Gli manca il partner, la coppia con Edin Dzeko non funziona molto. Gli manca Romelu Lukaku, con un’occhiata si capivano alla grande. Marcelo Brozovic? Importante anche quando non c’è. Lui è l’ingrediente base dell’Inter, il guanciale della carbonara. Per me, il surrogato Nicolò Barella non è la stessa cosa, va bene, funziona ma non è Brozovic».