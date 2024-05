Pioli non nomina l’Inter ma ne parla: «C’è chi ha più gol del Milan»

Pioli, alla vigilia di Torino-Milan, non vuole darsi un voto in vista della chiusura dell’esperienza in rossonero. Ma, per evidenziare le mancanze dei suoi, fa capire che l’Inter abbia semplicemente fatto meglio: le parole in conferenza stampa.

GIUDIZIO RIMANDATO – Due giornate alla fine della Serie A e – quasi certamente – dell’esperienza di Stefano Pioli alla guida del Milan, iniziata a ottobre 2019. L’allenatore non vuole dare un voto né a lui né alla squadra: «No, quello lo farete voi. Credo che però una cosa sia quella più giusta: abbiamo fatto sicuramente un campionato migliore dell’anno scorso e abbiamo fatto sicuramente un’Europa peggiore dell’anno scorso. Il mio futuro? Io col club ho sempre avuto un grande rapporto, dall’inizio alla fine, e sarà così fino alla fine. Poi ognuno, giustamente, fa quello che vuole».

Pioli e i numeri del Milan, inferiori all’Inter

Il Milan a oggi ha 72 gol in campionato e 95 contando tutte le competizioni, meno dell’Inter che è a 101. Pioli è dell’idea che i suoi potessero fare di più: «Perché, con così tanti gol in una singola stagione, il Milan non è riuscito a vincere qualcosa? C’è chi ne ha fatti molti più di noi. E chi, soprattutto, ne ha presi molti meno di noi. Il Milan potrà vincere la Champions League nei prossimi anni? È difficile, ma credo che ce la possa fare. Anche se il livello è molto alto».