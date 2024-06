Pavard: «All’Inter gioco a 3, ma siamo liberi! Italia forte, tanti compagni»

Benjamin Pavard ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dall’esordio ad Euro 2024 contro l’Austria del compagno all’Inter Marko Arnautovic.

ENTUSIASMO – Il difensore dell’Inter Pavard ha risposto così in conferenza stampa sulla sua stagione all’Inter: «Molto contento. Ho scoperto un club familiare, con tifosi fantastici. Per me era arrivato il momento di cambiare. Siamo riusciti a vincere trofei. Sono molto contento, i tifosi meritano di vincere titoli. All’Inter siamo abbastanza liberi, con tanti movimenti. Certo cambia un po’ tra difesa a tre e difesa a quattro. Ma nessuna preoccupazione particolare. Il mister ha sempre saputo che preferivo giocare centrale, ma la squadra francese ha la precedenza su tutto, mi adeguo, darò il 100% se il mister mi chiamerà terzino destro. All’Inter gioco nella difesa a tre, l’allenatore mi dà molta libertà».

Pavard, oltre l’Inter: un parere sull’Italia piena di compagni

ITALIA – Lo stesso Pavard ha poi risposto ad una domanda sulla Nazionale di Luciano Spalletti: «È una squadra un po’ in difficoltà, hanno cambiato allenatore. Hanno ottimi giocatori, come i giocatori dell’Inter. È una grande squadra. Sono una delle favorite». D’altronde nell’Italia c’è un vero blocco di giocatori nerazzurri: ben cinque. Ovvero Darmian, Bastoni e Dimarco in difesa. Frattesi e Nicolò Barella a centrocampo. Chissà sia Francia che Italia potrebbero vedersi più in là nel torneo.