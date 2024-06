Carboni, altro step con l’Argentina: Scaloni è pronto a lanciarlo!

Valentin Carboni prosegue il suo percorso di crescita. In attesa di conoscere le scelte dell’Inter, il giovane centrocampista è pronto a cogliere la chance di Lionel Scaloni con l’Argentina.

CRESCITA – Da qualche tempo si sono accessi i riflettori che puntano dritti su Valentin Carboni. Il giovane gioiellino dell’Inter, che nell’ultima stagione si è avventurato in prestito col Monza, continua a crescere e a deliziare. La dirigenza nerazzurra continua a riflettere sul futuro del classe 2005, con diversi scenari che si aprono insieme alla finestra estiva del calciomercato. Nel mentre, però, Valentin Carboni continua a fare esperienza sul campo, anche con la maglia dell’Argentina. Il diciannovenne, infatti, è in ritiro con l’Albiceleste, insieme anche all’altro interista Lautaro Martinez. Quest’ultimo potrebbe avere una chance da titolare nella prossima sfida amichevole, in preparazione della Copa America. Ma ciò che stupisce di più è la possibilità che sembra esserci all’orizzonte anche per il più giovane nerazzurro.

CHANCE – Domani, alle 2 del mattino, l’Argentina sfiderà il Guatemala nell’ultima amichevole in programma prima dell’inizio dell’attesissima Copa America. Proprio per l’ultimo impegno il CT Lionel Scaloni riflette su una particolare scelta, che potrebbe influire anche positivamente sul futuro di Valentin Carboni. Il centrocampista, infatti, secondo i rumors che provengono direttamente dall’Argentina, è dato fra i titolarissimi nell’amichevole contro il Guatemala. Il ballottaggio per Valentin Carboni è con Exequiel Palacios, venticinquenne in forze al Bayer Leverkusen. Al solito, invece, Lautaro Martinez si gioca la sua chance con Julian Alavarez. Di seguito la probabile formazioni di Scaloni.

Anche Carboni nella probabile formazione di Argentina-Guatemala

Argentina (4-3-3): D. Martínez; Molina, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico/Acuña; Palacios/V. Carboni, E. Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez/J. Alvarez, González.